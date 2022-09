Bokanmeldelse: Mens ukrainerne vinner frem, blir disse bøkene bakpå

Hastverkspregede utgivelser om Ukraina og president Zelenskyj.

Siden krigen brøt ut, har en rekke europeiske ledere reist til Ukraina for å vise sin støtte. 16. juni møtte Volodymyr Zelenskyj Frankrikes president Emmanuel Macron i Kyiv.

Til tross for varsler fra amerikansk etterretning, tok Russlands angrep på Ukraina om morgenen 24. februar de fleste av oss bokstavelig talt på sengen.

Hos forlagene har det tydeligvis ført til mye hastverksarbeid, for det er vanskelig å tro at disse to nye biografiene om Volodymyr Zelenskyj hadde utkommet på norsk i fredeligere tider.