Gwyneth Paltrow kjemper mot ski-beskyldninger

Kjørte hun ned en mann i alpinbakken og etterlot ham med store skader? Skuespiller Gwyneth Paltrow blånekter i retten.

Gwyneth Paltrow ankommer retten i Deer Valley i Utah fredag. Hun hevder hardnakket at hun ble påkjørt, ikke kjørte på.

25.03.2023 09:40

Superstjernen og Oscar-vinneren (50) var i 2016 på skiferie i Deer Valley resort i Park City, Utah. I bakken kolliderte hun med en annen skikjører.

Nøyaktig hva som skjedde i sammenstøtet er nå gjenstand for et oppgjør i rettssalen. Mannen hun kolliderte med, den pensjonerte legen Terry Sanderson (76), mener skuespilleren forårsaket kollisjonen. Årsaken skal ha vært at barna hennes distraherte henne.