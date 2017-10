«Vårt Lille Land» ga rekord for TV 2

Aftenposten i samarbeid med medier24.no. Les mer om samarbeidet her.

538.000 seere fulgte premieren av Vårt lille land på TV 2 søndag kveld. Det er ny seerrekord for programmet. Skal vi danse, God kveld Norge og Senkveld satte alle nye sesongrekorder denne helgen, melder TV 2 mandag formiddag.

– Vårt lille land er en varm dokumentarserie om vanlige mennesker og det ekte livet, på godt og vondt. Disse seertallene forteller oss at dette er fortellinger folk vil ha. Det er en stor oppmuntring for oss i redaksjonen, og for hele TV 2, sier redaksjonsleder Tonje Steinsland.

Nesten halvparten av alle som så på TV i søndag kveld, fikk med seg Vårt lille land. I den kommersielt attraktive målgruppen 20-49 år var andelen drøyt 52 prosent, skriver Medier24.no.

Senkveld ble sett av 547.000 fredag, noe som er ny sesongrekord. Lørdag satte Skal vi danse sesongrekord med 580.000 seere, mens God kveld Norge satte sesongrekord med 381.000 seere. Søndag kveld så 667.000 Farmen, noe som er en økning fra den første ukesfinalen i fjor.

Vekst for nyhetene

Den gode helgen kommer etter det TV 2 kan oppsummere som en knallsterk september. Hovedkanalen TV 2 fikk en kraftig vekst med en økning på 5,1 prosentpoeng fra september i fjor. TV 2 hadde en markedsandel på 23,2 prosent i den kommersielle målgruppen 20-49 år.

Også den daglige seertiden økte med tre minutter mot fjoråret. Hovedkanalen TV 2 var dermed større en NRK og over dobbelt så store som TVNorge.

– September er en av de viktigste reklamemånedene i året. Da er det viktig at spesielt hovedkanalen står sterkt. Ikke bare var Sykkel-VM en stor suksess. Også flere av våre underholdningsprogrammer, samt TV 2 Nyhetene vokste, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i en pressemelding.

Større enn alle konkurrentene

Etter en måned med mange store hendelser, ikke minst stortingsvalg, utmerker også Nyhetskanalen seg med en markedsandel på 3,2 prosent i september.

Samlet sett økte TV 2-kanalene med 5,1 prosentpoeng i september og endte på 33,7 prosent markedsandel. Dermed knuste TV 2 alle konkurrentene samlet sist måned i den kommersielle målgruppen; både Discovery (bl.a. TVNorge) og MTG (bl.a. TV3 går ned, til henholdsvis 22,4 og 9,4 prosent markedsandel.

NRK øker litt, og får en samlet markedsandel på 26 prosent i september.

