Dette til tross for at omslagsbildet på platen, som er det ellevte studioalbumet i rekken, er tatt på Nordaustlandet på Svalbard og viser smeltevann som fosser over iskanten.

Bandet monterte i tiden før utgivelsen opp en rekke fotovegger med samme motiver i byer rundt i verden som fansen flittig fotograferte seg foran.

Fansen må enten dra på Lollapalooza i Stockholm 27. juni eller reise til Københavns Royal Arena to dager senere.

Foto: Danny Clinch / Handout

«Gigaton» er produsert av Josh Evans og bandet selv, mens første singel ut har tittelen «Dance of the Clairvoyants» og vil ifølge bandets hjemmeside slippes i løpet av de neste ukene. Gitarist Mike McCready sier dette om utgivelsen:

– Å lage denne platen var en lang reise. Det var følelsesmessig mørkt og forvirrende til tider, men også et spennende og eksperimentelt veikart til musikalsk forløsning.

McCready sier at samarbeidet med bandkollegene om albumet endte med å gi ham «større kjærlighet, bevissthet og kunnskap om behovet for menneskelig kontakt i tider som disse».

«Gigaton» er den første siden 2013-platen «Lightning Bolt», som innbragte bandet en Grammy-pris etter å ha gått rett inn på Billboard-listens førsteplass i USA.

I 2017 ble Pearl Jam innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.