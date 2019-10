Sangeren, som er blitt kalt Luciano Pavarottis kvinnelige motstykke, var omgitt av sine nærmeste, opplyser familiens talsperson Gwendolyn Quinn.

Sopranen Jessye Norman mottok i sin karriere blant annet fire Grammy-priser. Hun fremførte i 2002 populærklassikeren «He's Got The Whole World In His Hands» til ære for nobelprisvinner Jimmy Carter under fredspriskonserten i Oslo, før den tidligere presidenten mottok Nobel-diplom og medalje.