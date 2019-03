Anita Krohn Traaseth og Kjetil Rolness blir nye spaltister i Aftenposten

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness blir ny spaltist i Aftenposten. Det samme blir næringslivsleder, forfatter og inntil nylig direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

De to vil skrive på omgang i lørdagsavisen, sammen med blant andre Knut Olav Åmås. Rolness vil også skrive kommentarer i kortere formater på andre ukedager.

– Skarpere og frekkere

– Kanskje jeg kan bidra til å gjøre tanta litt skarpere og frekkere. Så kan tanta få meg til å rydde rommet, gjøre hjemmeleksene og slippe inn litt mer luft. Det må være en vinn-vinn-situasjon, sier Kjetil Rolness.

Han er kjent for sine skarpe kommentarer på Facebook der han har 32.000 følgere og for sine lørdagskommentarer i Dagbladet der han har skrevet i mange år.

– Jeg tenker ikke at jeg skal slutte å skrive spontane kommentarer på Facebook, men det kan bli mindre. Og det skal vi alle være glade for – ikke minst min familie. Jeg håper at jeg kan lære noe av Aftenposten, og ha litt mer kontakt med redaksjonen.

– Tøff i trynet

Den 2. april går Aftenposten over fra å ha to deler hver dag, til å komme ut i en samlet del på hverdagene. På fredager vil A-magasinet komme som før, og på lørdag kommer en redesignet og ny versjon av del 2 som består av kultur, innsikt, menneskemøter og debatt. Her vil de nye spaltistene få sin plass.

– Hva er det beste og verste med dine kommentarer?

– Det verste må jo være at jeg kan oppfattes som påståelig, skråsikker og kategorisk. Noen vil sikkert savne nyanser, balanse og undring. Jeg kan av og til være mer tøff i trynet enn det jeg egentlig er, fordi jeg synes det er noe bra med tydeligheten, sier Rolness.

– Det positive kan være at jeg kan gå inn i kompliserte og ubehagelige områder, som kjønn, likestilling og feminisme. Eller islam, innvandring og integrering, der jeg kan påpeke noen ubehagelige fakta eller ulogiske argumenter. Jeg håper lesere kan lære noe nytt eller se en sak på en ny måte. Jeg håper det er sånn jeg er på mitt beste.

– Har du evnen til å ombestemme deg?

– Jeg skulle ønske at den ble mer utfordret. At noen oftere kunne sette meg ettertrykkelig og saklig på plass og at jeg må gå inn i skammekroken og si, nei vet du hva, her tok jeg faktisk feil.

– Når det er sagt, er jeg veldig glad for at Aftenposten har knyttet til seg en middelaldrende hvit mann, sånn at Makten får et talerør, sier Rolness med et smil.

Vil skrive fri fra frykt

– Å få frie tøyler til å skrive i Aftenposten, det er først og fremst et privilegium. Målet er å være fri fra frykt i det jeg skriver og å bidra med perspektiver som forhåpentlig gir innsikt, dialog og debatt, sier Anita Krohn Traaseth.

– Jeg er litt mer en gjennomsnittet opptatt av innovasjon, ledelse, bærekraft, likestilling og selvsagt hva Norges nye særstilling blir fremover, legger hun til.

Aftenpostens sjefredaktør mener de to nye spaltistene vil gi avisen bredde og skape debatt.

– Vi er veldig fornøyd med å ha knyttet til oss Kjetil Rolness og Anita Krohn Traaseth som nye spaltister, sier Espen Egil Hansen.

– Traaseth er en uredd stemme med svært bred erfaring fra endringsprosesser og digitalisering i næringslivet. Vi tror hun kan bidra med nye perspektiver og innsikt, sier han.

Hansen fremhever at Kjetil Rolness i lengre tid har markert seg som en skarp kritiker i norsk samfunnsdebatt.

– Vi tror han vil utfordre lesere og gi Aftenposten enda større bredde. Han er ikke redd for å pirke i vanskelige tema.