Anne Grete Preus er død, 62 år gammel

Den folkekjære artisten døde etter en tids sykdom, sier hennes mangeårige venn og manager Rune Lem til NRK.

Preus har vunnet Spellemannsprisen fire ganger.

– Anne Grete var en praktfull artist og et nært og sjenerøst menneske. Vi som var nær henne sørger nå, sier Lem til NRK.

Fikk kreft i 2007

«Å synge om hverdagen, er ikke den største kunsten, men det er det å synge sant om livet, tørre å ta bort den forskjønnende glasuren. Det er første og siste bud i all kunst. Og det er det vanskeligste av alt. For det vanskeligste av alt er å ikke bedra seg selv», sa hun i takketalen da hun i 2018 ble tildelt Anders Jahres Kulturpris for sitt virke som sangpoet.

Fakta: Priser Anne Grete Preus har mottatt Gammleng-prisen i åpen klasse i 1992

Kardemommestipendiet i 1992

Spellemannprisen 1994 i klassene kvinnelig artist for Millimeter

Spellemannprisen 1994 i klassen årets album for Millimeter

Spellemannprisen 1994 i klassen årets hit for «Millimeter»

Tekstforfatterfondets ærespris i 2006

Norsk Artistforbunds Ærespris i 2007

Prøysenprisen i 2007

Edvard-prisen 2008 i klassen populærmusikk for albumet Om igjen for første gang

Skjæraasenprisen i 2010

Gammleng-prisen, veteranprisen i 2013

Hedersprisen under Spellemannprisen 2013

Anders Jahres kulturpris, 2018 Kilde: Wikipedia/Norsk biografisk leksikon

NRK skriver at Preus har vært åpen om hvordan livet forandret seg etter at hun i 2007 fikk diagnosen nyresvulst.

– Man må ikke la de tingene som er uvesentlige i livet spille noen rolle. Det er fantastisk å finnes til. Den tiden en har i livet, må man ta godt vare på, sa hun til NRK etter diagnosen.

Før sommeren ble alle konsertene hennes avlyst etter at hun ble syk på nytt.

Bredt sitert

Sangtekstene hennes er blitt en del av det norske språket. Flere bruker deler av tekstene i taler eller når de skal beskrive situasjoner. Blant annet er teksten «Alt går litt langsommere her på jorden, når hele himmelen faller ned», kjente linjer når noen skal beskrive Oslo i snøvær.

Også kong Harald har brukt tekstene til Preus. I 2013 siterte han fra en av sangene i nyttårstalen sin: «Kjærligheten er et sted å feste blikket».

– Jeg tror ingen kan leve et helt liv uten kjærlighet. Den gir oss retning og noe å styre etter. Den gir oss verdi som mennesker, og noe å leve for, sa kongen.

Sangen «Når himmelen faller ned» er også blant Preus’ mer kjente:

«Millimeter» ble en av de mest kjente albumene til Preus. Det ble gitt ut i 1994. Samme år ble hun tildelt tre Spellemannspriser, for årets kvinnelige artist, årets album og årets hit. En av hennes mest kjente låter er «Månens elev» fra nettopp dette albumet.

I 2013 ble hun tildelt hedersprisen under musikkprisutdelingen, og hun ble også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Trondheim.

– Dypt savnet

Mona Olsen har vært prosjekt- og presseansvarlig for Preus de siste 13 årene. Hun sier at Preus vil bli dypt savnet.

– Det er mange av oss som har jobbet med henne lenge. Hun var et ekstremt varmt og inkluderende menneske, sier Olsen til NTB.

Triste nyheter, og så altfor tidlig. Takk for alt du ga oss, Anne Grete Preus. I fire tiår har musikken din preget oss, og som kvinne viste du alle at rock ikke er forbeholdt gutta. Takk for alle minnene vi fikk, musikken din vil leve videre. — Trine Skei Grande (@Trinesg) August 25, 2019

Preus er en av de første artistene plateselskapet Warner signerte da hun fikk platekontrakt for rundt 30 år siden. Kollegaen gjennom mange år sier hun lenge har visst at Preus har vært syk, men at hun hadde håpet at utfallet av sykdommen skulle bli et annet.

– Hun er en artist som har betydd mye for mange, også de som ikke kjente henne. Hun hadde et stort engasjement også utenfor musikken. Jeg tror det er mange som har det tungt i dag, sier Olsen.

Alt går litt langsommere her på jorden nå.

Takk for musikken, Anne Grete Preus! Hvil i fred 💔🎵 — Hege (@OHege) August 25, 2019

