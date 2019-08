NRK: Anne Grete Preus er død

Den folkekjære artisten døde etter en tids sykdom, sier hennes mangeårige venn og manager Rune Lem til NRK.

Preus har vunnet Spellemannsprisen fire ganger.

– Anne Grete var en praktfull artist og et nært og sjenerøst menneske. Vi som var nær henne sørger nå, sier Lem til NRK.

«Å synge om hverdagen, er ikke den største kunsten, men det er det å synge sant om livet, tørre å ta bort den forskjønnende glasuren. Det er første og siste bud i all kunst. Og det er det vanskeligste av alt. For det vanskeligste av alt er å ikke bedra seg selv», sa hun i takketalen da hun i 2018 ble tildelt Anders Jahres Kulturpris for sitt virke som sangpoet.

NRK skriver at Preus har vært åpen om hvordan livet forandret seg etter at hun i 2007 fikk diagnosen nyresvulst.

– Man må ikke la de tingene som er uvesentlige i livet spille noen rolle. Det er fantastisk å finnes til. Den tiden en har i livet, må man ta godt vare på, sa hun til NRK etter diagnosen.

I 2013 siterte kong Harald fra en av sangene Anne Grete Preus i nyttårstalen sin: «Kjærligheten er et sted å feste blikket».

Saken oppdateres.