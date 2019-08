Netflix kan bli strømmekrigens taper

Strømmetjenesten Netflix er blitt verdens soleklart største. Selskapet har rykte for både å satse på kvalitet og for å ha større innholdsbudsjetter enn noen av konkurrenter. Men det er bare hvis du regner de andre strømmetjenestene som konkurrenter.

Realiteten er at en Hollywoodkjempe som Disney bruker over dobbelt så mye på innhold som Netflix. Selv NBCUniversal og Warner Media bruker mer enn Netflix. Likevel er det Netflix som sitter med alle abonnentene. Nå har de tradisjonelle underholdningsgigantene sett seg lei på at Netflix-sjef Reed Hastings får være den eneste med en app som har over 100 millioner TV-abonnenter.