Bjørnar Moxnes: Das saklige, erotiske kapital

Bjørnar Moxnes kommuniserer med en form for seriøsitet og saklighet som er påfallende, selv for en politiker. Han er en av de få partiledere som sjelden avbryter i debatter, og han bruker bare unntaksvis emosjonelt ladede argumenter. Som en agent Cooper fra Twin Peaks signaliserer han at han tar alt på høyeste alvor, absolutt hele tiden.

Sakligheten får et kroppsliggjort uttrykk i stemme og gester. Når Moxnes snakker, gjør han ofte små pauser, gjerne midt i et resonnement. I debatter eller intervjuer plasserer han hodet i stadig nye posisjon, ofte på skakke, før han går videre.