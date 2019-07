To nye album: Rockere som gleder – og skuffer stort

Sangeren, gitaristen, låtskriveren, produsenten og plateselskapssjefen Jack White III er en produktiv fyr. Mer enn én gang har 43-åringen fra Detroit sagt at han legger rocken på hylla, bare for å komme tilbake med nytt album, enten solo eller med et av sine tre band The White Stripes, The Raconteurs og The Dead Weather rett etterpå.

Nå er det lekegrinden med kamerat Brendan Benson som gjelder. Help Us Stranger, The Raconteurs’ tredje album, kommer 11 år etter forrige album, og det låter tidvis så friskt som man kunne håpe.