Denne filmserien krever sitt når det gjelder å huske hvilke tidslinjer som går hvor, hvem som kommer fra hvilket år, sendt av hvem, for å drepe/redde hvem. Sett under ett er serien et slags Tommyball – det ballspillet som Tommy og Tigern spiller og som får nye regler hver gang noen får en ny idé.

Spesielt krevende er det hvis man, som jeg, har hatt et litt lemfeldig forhold til de to filmene som fulgte etter Rise of the Machines. Dem ga jeg rett og slett blaffen i.