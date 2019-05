«Tusen takk @NRKno for at dere lar Julie Bergan ta seg av engelskopplæringen til 9-åringen min. Han har for øvrig mer klasse enn dere da han sa til meg at folk som banner i barneprogram ikke bør få lov å være med.», skriver en twitterbruker.

Eva Bie Rutgerson som er ansvarlig for MGP Junior i NRK, sier hun var forberedt på klager på Julie Bergans pauseinnslag «Arigato», som for øvrig er japansk for takk.

– Dette står vi for, sier hun og forklarer.

– Vi har vært forberedt på dette lenge. Barn blir eksponert for denne låten over alt, argumenterer Rutgerson.

Hun sier NRK ikke har mottatt klager på Bergans opptreden. På Twitter er det imidlertid ikke mangel på reaksjoner.

Hva i all verden er det @JulieBergan tenker på når hun velger sanger på mgpjr? Så skuffende.... — Anneli Lyster (@Annelilyster) May 25, 2019

Jeg er litt forvirret her jeg sitter med familien: Synger Julie Bergan "shut the f*ck up and get the f*ck out" på #mgpjr ?? Godt ungene er 9 og 5år og ikke følger med på engelske sangtekster!😳 godt jobba @NRKmgp kan være lurt å avklare sanger på forhånd... 🤦🏻‍♀️eller?? — Kine Myhre (@kine_myhre) May 25, 2019

Kanskje lurt å luke ut sangene med flest banneord før du stiller opp i et show for barn? #mgpjr — Heidi Granberg (@HeidiGranberg) May 25, 2019

Fullstendig bom på pauseunderhaldning i #mgpjr. Skuffande å dra inn Julie Bergan med plastklede og bannskap. — Atle Weibell (@aweibell) May 25, 2019

– Et oppkonstruert problem av foreldrene

– Barn blir eksponert for den låten overalt ellers og unger elsker den. Ifølge Julie er banningen en del av et viktig element i låten som handler om å være sint.

– Må man banne når man er sint?

– Dette handler om å være sint, og det er veldig vanlig å banne når man er sint. Dette er et oppkonstruert problem av foreldre.

– Barn har også reagert på banningen?

– Det er fordi foreldrene også har reagert.

– Er det?

– Ja, det er det, sier Rutgerson som legger til at de har vurdert banningen som en viktig del av Bergans innslag.

Bergans MGP Junior innslag kan sees her.

Må forvente litt banning på NRK Super

Redaktør for barneuniverset i NRK, Hildri Gulliksen, forklarer at NRK har som en hovedregel at deres profiler skal føre et godt, riktig og kreativt og forståelig språk.

– Når vi intervjuer barn skal de få snakke som de snakker. Hvis barn banner veldig mye, sier vi til dem at dette kanskje ikke vil høres så bra ut på TV, forklarer hun.

– I dramaserier tillater vi noe tøff språkbruk spesielt hos skurkene, sier Gulliksen som forklarer språkbruken med at det skal fremstå realistisk.

– Så man må kunne forvente litt banning på NRK Super?

– Ja, men ikke fra profiler og programledere.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Julie Bergan via hennes management, uten å lykkes.