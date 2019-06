«Det jobbes aktivt både hjemme og på skoler ift. språkbruk, og da synes vi det er meget beklagelig at denne sangen fremføres foran så mange barn!!!»

Slik lyder en av klagene som er sendt inn til Kringkastingsrådet etter sendingen av MGP Junior lørdag 25. mai i år.

Det er pauseinnslaget med artisten Julie Bergan som har fått mange til å reagere. Da Aftenposten omtalte reaksjonene etter finalen i mai, svarte ansvarlig for MGP Junior i NRK Eva Bie Rutgerson, at hun var forberedt på klager.

– Dette står vi for. Vi har vært forberedt på dette lenge, sa Rutgerson.

Banning i refreng og på T-skjorte

Hun fremførte nemlig sine låter «Shut the fuck up» og «Arigato Motherfucker».

Foreldre skriver at det kunne NRK spart seg i en sending rettet mot barn og unge:

«Hun har så mange andre fine sanger, dere kunne spart dere for en med ordet «fuck» i hver setning i refrenget – i et barneprogram!»

«Synes ikke Motherfucker og Shut the fuck up passer på et program som alle barn ser på».

Tilsammen har det kommet inn ni klager på språkbruken i programmet. I tillegg til pauseinnslaget, kom det en klage på et av programmene som ble sendt før selve finalen. Klager reagerer sterkt på T-skjorten til en av paneldeltagerne med teksten «motherfucker».

Fakta: Kringkastingsrådet Kringkastingsrådet har vært rådgivende organ for NRK siden 1933. Rådet behandler saker både fra kringkastingssjefen og NRKs publikum. Rådet møtes 8–10 ganger i året, og har 14 medlemmer, med hver sin vararepresentant. Åtte av medlemmene oppnevnes av Stortinget, seks oppnevnes av Kongen i statsråd. Julie Brodtkorp har vært leder siden 2018. X

#ReddLovleg

Kringkastingsrådet er rådgivende organ for NRK og møtes mellom åtte og ti ganger i året for å behandle henvendelser fra publikum og gi råd i andre saker.

Rådet skal møtes i Trondheim onsdag. Tilsammen er det kommet 130 henvendelser til rådet i denne runden.

De aller fleste henvendelsene gjelder innhold i nyhetssendingene, mens underholdning er nest mest innklagede kategori med 42 henvendelser tilsammen.

En annen klagesak rådet skal ta stilling til, er ungdomsserien Lovleg. Dette er en av seriene som skulle ta over etter at Skam var over. Flere er nemlig svært skuffet over at serien avsluttes etter bare to sesonger, og ber NRK om å produsere flere.

Rubicon TV/NRK

«Serien tok opp mange interessante og bra tema og det var en annerledes serie som sårt trengtes. Det var så mye mer som kunne blitt fortalt av historier», skriver en klager, og avslutter med emneknaggen #ReddLovleg.