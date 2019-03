Medieekspert om VG-rapporten: – Det ville være feil om Steiro måtte gå

Magnus understreker at det i tiden fremover vil bli spesielt viktig for VG å demonstrere at saken får konsekvenser. Han mener at det er nå arbeidet med å gjenvinne tillit begynner.

– Jeg er spesielt spent på hvilke konsekvenser dette får for den politiske journalistikken i Norge. Kanskje må sitatpraksisen strammes inn i retning av den i USA, der alle sitater skal være ordrette gjengivelser, sier Magnus.

– Sjeldent

– Pressekonferansen var en sterk seanse. Det er sjeldent at vi ser mediene gå så langt i å beklage som det VG gjorde i denne pressekonferansen, sier Elin Floberghagen, generalsekretær for Norsk Presseforbund.

Floberghagen understreker at hun ikke rukket å lese VGs rapport, men at hun fulgte pressekonferansen. Hun mener det var riktig av VG å legge sin hovedkonklusjon i at de har sviktet i håndteringen av Sofie som kilde og intervjuobjekt.

– Videre blir det særlig interessant å se hvilke tiltak og læringspunkter som iverksettes. Det store spørsmålet er hvilke tiltak redaksjonen nå iverksetter for å hindre at slike feil skjer ingen, sier Floberghagen.

Hun ønsker ikke å uttale seg om konsekvensene for de involverte, men vektlegger at det ikke er noen tvil om at dette er en alvorlig sak for VG.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

– Aldri sett lignende

Onsdag presenterte VG på en pressekonferanse konklusjonene i den interne granskingen av redaksjonens arbeid før, under og etter publisering av saken om videoen av Trond Giske som danser med en ung kvinne på Bar Vulkan i Oslo.

VG tok selvkritikk på pressekonferansen, men ifølge den interne evalueringen har journalist Lars Joakim Skarvøy ikke bevisst fabrikkert sitatet som Sofie ønsket at avisen ikke skulle bruke.

Espedal, Jan Tomas

– Man skal være forsiktig med å snakke om pressehistorie, men etter flere tiårs erfaring fra pressen vil jeg nok si at vi aldri tidligere har sett at et mediehus i full åpenhet og offentlighet presenterer en så beinhard selvkritikk som det VG gjør her, sier Per Edgar Kokkvold.

Han er tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund og tidligere leder av Kringkastingsrådet.

Kokkvold tror imidlertid at om dette hadde dreid seg om en annen institusjon i samfunnet, for eksempel et politisk parti, ville mediene på leder- og kommentarplass ha ment at dette bør fått konsekvenser for øverste leder.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Riktig at Steiro blir sittende

– Denne saken koker ned til påstand mot påstand, sier Per Christian Magnus, leder ved Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Denne saken viser at åpenhet og etterprøvbarhet er journalistikkens eneste løsning. Her har åpenheten kommet sent, men godt, sier han.

Magnus mener VG-redaktør Gard Steiro viser seg som en god og tydelig redaktør i måten han tar ansvar, innrømmer feil og som stiller seg foran journalisten i stormen.

– Torry Pedersen hadde et godt poeng når han i pressekonferansen sa at hvis ikke redaktører kan gjøre feil, får vi et tannløst pressekorps. Steiro er en av landets fremste journalister og redaktører, og det ville være feil om han måtte gå som følge av denne saken, sier Magnus.

Han får støtte fra Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

– Glad for at Steiro fortsetter

– Personlig er jeg glad for at Steiro fortsetter. Han har bidratt til å produsere noe av den beste journalistikken som er laget i Norge og jeg kjenner ham som en meget dyktig og samvittighetsfull redaktør, sier Jensen.

Universitetet i Bergen

Jensen mener rapporten viser at VG har tatt saken på største alvor.

– Rapporten, slik den er gjengitt, viser at man har forsøkt å gå i dybden for å finne ut hva som har skjedd, være åpen og for å iverksette tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen.

– Rapporten svekker Steiros autoritet

Elin Ørjasæter, samfunnsdebattant og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, har lest VGs rapport og mener den er grundig.

– Den er veldig detaljert. Men den har også et begrenset mandat, fordi den bare er en kartlegging av hva som har skjedd i denne ene saken, og går ikke inn på personalmessige forhold.

Hun mener innholdet i rapporten svekker sjefredaktør Gard Steiros autoritet kraftig.

– Det gjentas i rapporten er at han er blitt for operativ, for tett på. Men de beste sjefredaktørene er de som greier å gå inn i de vanskelige sakene, også på et rent operativt nivå, og ta de riktige beslutningene. Han har tatt de gale beslutningene.

Signe Dons

Spørsmål om en større ukultur

I rapporten peker VG blant annet på at det skulle vært flere ledd mellom Steiro og journalisten.

– Det er litt merkelig, for det betyr at han ikke er god nok til å gå inn i de sakene som brenner mest. Det er faktisk en veldig viktig del av jobben hans å trå til der det må tas raske beslutninger. Du må ha presseetikken i ryggmargen, og det har han vist at han ikke har, sier hun.

Ørjasæter tviler på at Lars Joakim Skarvøy kan komme tilbake som politisk journalist i VG.

– Det er vanskelig å se for seg. Spørsmålet er om jobben han har gjort er uttrykk for en større ukultur i VG og at det er han som må betale prisen, sier Ørjaseter.