Fabian Stang med kraftig kritikk av pressen

Til Medier24 sier Stang at han trakk seg fra politikken blant annet fordi han «ikke orket å bli misbrukt for å selge aviser».

– Når jeg ser avisa ligge på dørmatta om morgenen, skvetter jeg fremdeles når jeg ser en forside med et bilde av noen som ligner på meg. Jeg kjenner det fremdeles i magen. Det har vært såpass mye, sier den tidligere ordføreren.

Han mener det er en fryktkultur blant politikere når det gjelder å kritisere mediene.

– Mange av oss i politikken har vært redde for å ta et oppgjør med journalistikken fordi vi har visst at vi kommer til å møte de samme journalistene den neste uka og dermed har vært redde for represalier om vi har vært for ærlige. Det blir å skyte seg selv i foten, sier Stang.

Lederen av Stortingets presselosje, Mats Rønning fra Dagbladet, sier at han er kjent med problemstillingen, men at det ikke er så svart-hvitt.

– Jeg ville ikke ha brukt begrepet fryktkultur, men perspektivet Stang trekker fram, er kjent for meg. Vi er bevisste på det, og vi har en uformell makt som innebærer at vi er nødt til å tenke gjennom hvordan vi stiller oss til kilder generelt, men også profesjonelle kilder, som politikere, sier Rønning.