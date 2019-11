Skuespiller Amalie Krogh (26) tusler gjennom foajeen mot salinngangen til Folketeateret. Familien hennes har alltid levd og åndet for teater. Et stykke er helt spesielt for dem.

– Da jeg var liten elsket jeg Reisen til Julestjernen. Senere fikk jeg et veldig anti-forhold til det. Derfor er det gøy nå å endelig få ta Sonja tilbake, sier Amalie.