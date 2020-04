En måned uten kino gjør det tydelig at tv-en er et rektangel som suger til seg oppmerksomheten vår fordi den flimrer og lager lyd. Men ikke all oppmerksomheten. Vi reiser oss og henter fødevarer, går litt til og fra, blir utålmodige, lurer på om det finnes en annen film som kanskje er bedre, blir trøtt, tenker at vi kan se videre i morgen.

Film på kino er noe annet. Det er et aktivt valg. Man går hjemmefra. Kjøper billett. Er forventningsfull. Sitter i en mørk sal hvor ingenting annet skal skje enn at man blir fortalt en historie.