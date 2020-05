«Trondheimsrocken har født et nytt monster», skrev lokale Adresseavisen etter femmerbanden Combos’ konsert under bransjefestivalen Trondheim Calling i februar. Bildet til anmeldelsen var av en innbitt vokalist godt lent ut over sitt publikum.

Én måned senere satte Combos fyr på et fullstappet Blå under neste bransjefestival, Bylarm i Oslo, antent med 30 minutter pur energi. Der var bandet også fortjent nominert, men ble slått av R&B-prinsen Isah i kåringen av «årets stjerneskudd».