Det summer av barnestemmer i Konserthuset. På et digert lerret over scenen svømmer små animerte fisk og gir oss følelsen av å sitte nede på havbunnen. På podiet spiller Oslo-Filharmonien Camille Saint-Saëns’ boblende «Aquarium» fra Dyrenes karneval.

Det er årets storsatsing for barn fra Filharmoniens side, med et knippe svært kompetente folk i kulissene. Sigurd Slåttebrekk er klassisk pianist og en av opphavsmennene til braksuksessen Redningsskøyta Elias, og Cina Espejord er danser og koreograf – hun stod blant annet bak koreografien til Nasjonalballettens Ghosts.

Forestillingen er en blanding av film, dans, klovneri og klassisk musikk. Med fargerike karakterer og et lekent uttrykk er det mye – her skal ingen kjede seg. Men når musikken reduseres til akkompagnement greier ikke Musikkfabrikken å gjøre det den tilsynelatende prøver på – nemlig å gjøre klassisk musikk interessant for barn.

Fakta: Musikkfabrikken Konsertforestilling utviklet av Sigurd Slåttebrekk og Cina Espejord. Produsert av Animando og animert av Expanse. Dirigent: Christian Schumann Dansere: Lisa Nielsen og Mikael Rønne Medvirkende: Oslo-Filharmonien og medvirkende barn på fiolin og dans Kostymedesigner: Kari Wien Maskør: Maia Zahl Urpremiere i Oslo Konserthus 27. oktober 2017. Spilles også 28. oktober.

Klassisk musikk + barn = vanskelig?

Klassisk musikk og barn er en vrien kombinasjon. Ikke fordi det ikke finnes klassisk musikk som barn kan synes er spennende, men fordi konsertformatet er så statisk. Det klaffer dårlig med barns spontanitet.

Det gjøres mange forsøk på å løse opp i problemet. Et rykende ferskt eksempel er Det Norske Kammerorkesters Skyggespill, en scenisk fremføring av Arnold Schönbergs Verklärte Nacht, som nettopp er blitt spilt for nesten 3000 Oslo-elever. Her har musikerne fått roller som ulike nattdyr som hindrer hovedpersonen – førstefiolinisten – i å få sove. Resultatet er at det dramaet som utspiller seg på scenen, er fullstendig styrt av det musikalske. Slik brukes visuelle grep til å vise frem det musikalske innholdet.

Musikkfabrikken er på sitt beste når den benytter seg av denne teknikken. I to passasjer bruker en av danserne lerretet til å tegne og male streker, klatter, prikker, bølger og eksplosjoner – alt i tråd med musikken som spilles. Det gjør det veldig morsomt for oss i publikum å faktisk lytte til hva som egentlig skjer i musikken.

Det er også interessant når danserne interagerer med musikere i orkesteret. Slik blir vi gjort oppmerksomme på at det er mennesker som spiller det vi hører – det er ikke bare digitale lydeffekter.

Sukker og medisin

Dessverre skjer det ofte at musikken underordnes de teatrale grepene og de visuelle effektene. De to danserne er klovnete og morsomme å følge med på, men har ikke noe eget kunstnerisk budskap. Det samme gjelder de fire animerte figurene som jobber på «fabrikken». Unødvendige lydeffekter forstyrrer ofte lyden fra orkesteret.

Resultatet er at forestillingen fremstår mer som et forsøk på å lure inn litt klassisk musikk mens ungene følger med på noe annet – som Mary Poppins’ sukkerskje for å døyve medisinsmaken. Det er gjør forestillingen musikalsk og kunstnerisk mindre spennende.

Musikkfabrikken er likevel et tegn på at Oslo-Filharmonien har mulighet og vilje til å skape nye situasjoner med klassisk musikk for barn. En smekkfull sal fredag kveld vitnet om at her er det et publikum som vil ha nettopp det. La oss få mer!