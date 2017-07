Emmy-utdelingen går av stabelen for 69. gang 17. september, og kalles gjerne tv-serienes Oscar-utdeling. Baldwin er ikke den eneste nominerte fra "Saturday Night Live". Hele 22 nominasjoner har komiprogrammet fått, og deler førsteplassen for flest nominasjoner med HBOs dramaserie "Westworld".

Populær komiserie

HBO-serien "Veep", med Julia Louis-Dreyfus i spissen, har fått flest nominasjoner blant komiseriene med hele 17 stykker. Serien kan for tredje året på rad ta hjem prisen for beste komiserie, og hovedrolleinnehaver Louis-Dreyfus, som for alvor ble kjent i tv-serien "Seinfeld", kan vinne prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komiserie for femte året på rad.

Komiserien "Modern Family" er nominert for åttende år på rad, ifølge Business Insider. Serien er dog kun nominert i to kategorier – beste komiserie og mannlig birolle i en komiserie.

Nye fjes på nominasjonslisten

En rekke nykommere er også å finne på listen. Netflix-serien "Stranger Things" har blitt nominert hele 18 ganger, inkludert en nominasjon i kategorien kvinnelige birolle i en dramaserie for 13-åringen Millie Bobby Brown. Den dystopiske tv-serien "Handmaid's Tale" har fått 13 nominasjoner. Seriens hovedrolleinnehaver, Elisabeth Moss – også kjent som Peggy Olson i serien "Mad Men" – er nominert for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie.

Netflix-serien "The Crown", om dronning Elizabeths første år som regent i Storbritannia, fikk like mange nominasjoner, inkludert en nominasjon til Clair Foyn som portretterer dronningen.

Svensk skuespiller nominert

Miniserien "Big Little Lies", produsert av Nicole Kidman og Reese Witherspoon, fikk seks nominasjoner. Serien er blant annet nominert i kategorien beste miniserie, og Kidman og Witherspoon har også fått en nominasjon hver. Det samme gjelder den svenske skuespilleren Alexander Skarsgård, for samme serie.

Dramaserien "Game of Thrones", som i fjor vant hele tolv priser, er ikke å finne på listen over nominerte. Serien sendes nemlig for sent for å bli inkludert i årets prisutdeling.