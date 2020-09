Anmeldelse: Høstutstillingen er uten livsgnist

Hvor er livet, hvor er kaoset?

18. sep. 2020 16:05 Sist oppdatert 33 minutter siden

Ikke engang en global viruspandemi klarte å stoppe den 133. utgaven av Høstutstillingen. Siden 1882 har en jury plukket ut kunstverk fra både kjente og uetablerte kunstnere til utstillingen for ny samtidskunst.

Formålet? Noe sånt som å vise frem bredden i kunstfeltet. Aktualisere kunsten for et bredere publikum. Ikke minst gjøre kunsten tilgjengelig for dette publikumet.