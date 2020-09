Filmanmeldelse: Et norsk blinkskudd skaper mer magi enn noen påkostet blockbuster

Dokumentaren Kunstneren og Tyven er en av de sterkeste og mest interessante norske filmene fra det siste tiåret.

Kjetil Lismoen

17. sep. 2020 08:21 Sist oppdatert nå nettopp

Alt du trenger for å lage en film, er en revolver og en pike, hevdet filmlegenden Jean-Luc Godard, men den norske regissøren Benjamin Ree omformulerer dette utsagnet suverent med denne filmen. Alt han trenger er en kunstner og en tyv.

Det er nesten ikke til å tro, men med såre, enkle virkemidler skaper han mer magi her enn noen påkostet blockbuster er i stand til på kino for tiden. Vi møter en kunstner, Barbora Kysilkova, som har gjort seg bemerket for sine fotorealistiske malerier.