Filmanmeldelse: Se heller noe annet

Erlend Loe

31 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Voyagers På kino. Regi: Neil Burger. Med: Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell. Science fiction. USA. Aldersgrense 12 år. Vis mer

Voyagers er dessverre, for å si det rett ut, en uinteressant film. På tross av potensielt spennende tematikk, går regissør og manusforfatter Neil Burger seg bort i stive og forutsigbare mekanismer, flatt spill og haltende premisser.

Som vanlig, hadde jeg nær sagt, er jorden i ferd med å bli ubeboelig, og en gruppe på tretti barn skal sendes ut for å kolonisere en annen planet. Det tar 86 år å reise dit, så planen er at barnebarna til den første generasjonen blir de første kolonistene. De første to generasjonene vil leve hele eller mesteparten av livene sine om bord på romskipet.

