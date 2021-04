Anders Hammer vinner pris for dokumentar om Hongkong-protestene

Filmen hans har allerede sørget for at Kina vil nedtone årets Oscar-utdeling. Fredag vant «Do Not Split»-regissør Anders Hammer Internasjonal Reporter-prisen 2020

Anders Hammer er glad for å bli hedret av kolleger. Fredag fikk han IR-prisen for dokumentarfilmen fra Hongkong-protestene. Bildet er fra en pressekonferanse om Oscar-nominasjonene i Oslo i mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen

16. apr. 2021 13:47 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er hyggelig å få anerkjennelse fra kolleger, men temaet er så alvorlig at jeg driver ikke og feirer, sier journalist Anders Hammer.

Han ble fredag ettermiddag tildelt IR-prisen på SKUP-konferansen for kritisk journalistikk. I 2017 fikk han samme pris for sine reportasjer fra Afghanistan.

Do Not Split har fått stor, internasjonal oppmerksomhet og er nominert til Oscar for beste kortdokumentar.

Fredag ble det også kjent at Do Not Split er nominert til Gullruten og Gullrutens fagpris i kategoriene: beste TV-dokumentar og beste foto énkamera dokumentar.

Modig og nær dokumentar

Slik begrunner juryen prisen: Do not split er en modig og nær dokumentarfilm. Den følger demokratiforkjempere i Hongkong over et år, fra demonstrasjonene som brøt ut sommeren 2019 og inn i koronapandemiens taushet.

Juryleder Anne Hege Simonsen sier de har lagt vekt på å premiere kraften i fysisk tilstedeværelse og engasjement over tid.

I sin begrunnelse skriver juryen at filmen viser protestene fra innsiden: «Den trenger inn i folkemengden og lar oss møte fortvilte, sinte og redde borgere. Dokumentaren er et ypperlig eksempel på kraften i journalistisk tilstedeværelse over tid. I tillegg representerer filmen fremragende fortellerkunst».

Aftenposten har samarbeidet med Hammer om filmen. Do Not Split kan sees på Aftenposten no.

Aftenpostens TV-produsent Jonas Brenna sier det krever en helt spesiell dokumentarist for å fange historier slik Anders Hammer har gjort i Do not split.



Kina vil ikke vise Oscar-utdelingen

Dokumentaren har fått mye oppmerksomhet i internasjonale medier.

Oscar-nominasjonen fyret opp kinesiske myndigheter. De har beordret kinesiske medier til ikke å vise Oscar-seremonien live og til å tone ned begivenheten, ifølge blant andre bransjenettstedet Variety.

– Er din film grunnen til at Kina sensurerer Oscar-utdelingen?

– Jeg er bare gjort kjent med dette gjennom medier. Det har kommet mange rapporter om at filmen skulle sensureres i fastlands-Kina, og også i Hongkong, etter at vi ble nominert til Oscar, sier han.

For første gang på 52 år vises ikke Oscar-utdelingen live på TV i Hongkong.

Fakta Pris for utenriksjournalistisk arbeid Hvert år deler Internasjonal Reporter ut en pris for et journalistisk produkt som på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema, gjerne gjennom å oppsøke nye og ukjente steder, finne og bruke varierte kilder og reise uvante problemstillinger.

Produktet kan være enkeltstående reportasjer (også fotoreportasjer) og må ha vært publisert i et uavhengig norsk presseorgan i 2020.

Prisen er på 20.000 kroner.

Vinneren av prisen blir kunngjort på SKUP-konferansen 2021. Vis mer

Ventet reaksjon fra Beijing

– At Beijing kom til å reagere, var helt gitt. Dokumentaren handler om en stor gruppe mennesker som reiser seg i protest mot politisk ledelse i Beijing og Hongkong. Filmen er blitt en del av historien om hvordan grunnleggende menneskerettigheter er under press. Ironisk nok bidrar Beijings reaksjon til økt fokus på den kritiske situasjonen i Hongkong, sier Hammer.

Han sier at han velger å arbeide med saker som interesserer ham.

– Jeg visste ikke hvor stort prosjektet skulle bli da jeg begynte. Det var noe av det viktigste som skjedde i internasjonal politikk der og da. Hovedmålet er å skape oppmerksomhet om hva som skjer i Hongkong. Grunnleggende menneskerettigheter, pressefrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet trues og forsvinner, sier Hammer.