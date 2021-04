Rivertonprisen til nykommer Sven Petter Næss

«Intelligent», «heftig» og «spennende». De rosende omtalene har strømmet på. Nå har også Riverton-juryen latt seg begeistre av bøkene til Sven Petter Næss.

– Det var en ære, bare det å bli nominert sammen med så store navn. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få prisen, sier Sven Petter Næss. Torsdag kunne han ta med seg Rivertonprisen - den gylne Revolver Foto: Heiko Junge

NTB-Veronica Karlsen

29. apr. 2021 12:58 Sist oppdatert nå nettopp

«Sven Petter Næss kan bli blant Norges virkelig store krimnavn», skrev en anmelder i Adresseavisen da Næss slapp sin andre krim i fjor. Kritikeren kan få rett. Næss tok torsdag med seg årets Rivertonpris, den gylne revolver, hjem – en pris som ofte går til store, etablerte navn.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk vite at jeg var nominert, det var en seier i seg selv, noe jeg feiret og gledet meg over. At jeg skulle vinne prisen, nei det var veldig fjernt, slår den ferske prisvinneren fast til NTB.

Han har så langt gitt ut to bøker. Debuten Den stille uke kom i 2019, og Næss fulgte opp året etter, med Skjebnesteinen. Bøkene har den sindige, halvt indiske Kripos-etterforskeren Harinder Singh i front, og allerede i juli får lesere, som er blitt fan av Singh, tredje bok ut.

– Da skal vi tilbake til fiktive Elvestad i Østerdalen. Med Skjebnesteinen følte jeg for å bevege meg litt ut, derfor ble handlingen lagt til Edinburgh og Oslo, men jo da, vi skal nok sjekke inn på bygda igjen, avslører den produktive forfatteren.

Fakta Sven Petter Næss * Født i 1973. * Fra Oslo. * Til daglig jobber han med IKT for høyere utdanning og forskning. * Næss fikk god mottagelse på debuten, krimromanen Den stille uke, i 2019. * I Skjebnesteinen (2020) møter vi igjen den halvt indiske Kripos-etterforskeren Harinder Singh i hovedrollen. * Aktuell som Riverton-vinner, og med bok nummer tre – som kommer i juli. Vis mer

Indisk og britisk touch

At Sven Petter Næss lar en halvt inder føre an i sitt krimunivers, er ingen tilfeldighet. Selv har han hatt indisk stefar siden 5-årsalderen, og han har vokst opp med indisk mat, Bollywood-filmer og en stor og livlig familie.

– Harinder er lett inspirert av stefaren min; en mann som har betydd veldig mye for meg. Han er 80 år nå, og synes det er veldig stas at han har vært med på å sette preg på bøkene, sier Næss.

At turen gikk til Edinburgh med Skjebnesteinen viser seg også å ha rot i noe personlig.

– Det er en by jeg har besøkt mye, en gang hadde jeg skotsk kjæreste også. Men jeg har også reist dit med venner og familie i senere tid, og er i det hele tatt litt anglofil. Og det blir jo en touch av britisk krim over det hele, når man skriver seg dit, sier forfatteren som er svoren fan av Ian Rankin.

Fint selskap

Næss fikk høre fra ulike hold at den første boken hans stundom kunne være både grotesk og blodig.

– Å være bestialsk er ikke noe mål i seg selv, og andreboken er noe nedtonet på dette feltet, sammenlignet med førsteboken. Samtidig er det vanskelig å komme helt utenom vold når du skriver krim, sier forfatteren. Og forteller at han blir glad dersom folk sier at bøkene hans er spennende – og overraskende.

– Det å kunne gi leseren noe uventet, eller en tvist som de absolutt ikke forutså, er noe av målet. Samtidig er det fint å høre at man skriver underholdende, og kanskje får sneket inn en liten dose samfunnskritikk – uten å være belærende. De to første bøkene mine er litt innom rasisme, mens den tredje boken tar opp i seg tematikk rundt forutinntatthet og justismord.

– Men nå må jeg ikke røpe for mye, smiler Sven Petter Næss, som var nominert til Rivertonprisen i fint selskap. Han knivet om prisen med de etablerte forfatterne Kurt Aust, Frits de Bourg, Karin Fossum – og Unni Lindell.