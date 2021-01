Dom gjør det lovlig å filme politiet

En dom fra Borgarting lagmannsrett slår fast at det er lovlig å publisere bilder og videoer på sosiale medier av politiet i aksjon.

En dom i Borgarting lagmannsrett slår fast at politiet må finne seg i å bli avfotografert og filmet når de er på jobb, og finne seg i at dette blir delt på sosiale medier. Foto: Heiko Junge / NTB

Nå nettopp

Det er i en dom der Borgarting lagmannsrett frifant en 39 år gammel Oslo-mann som la ut en video og bilder av en politioverbetjent på sosiale medier, at lagmannsretten fastslår at dette er lovlig, skriver Dagbladet.

Lagmannsretten mener at publisering kan bidra til å sikre at politiet utøver sine oppgaver i samsvar med lover og regler, samt sikre at politiet blir holdt ansvarlig.