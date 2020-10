Nytt fra Maria Mena: Pop som gjør både vondt og godt

Bitterhet, sårhet og nye erfaringer skaper sterk musikk.

Nå nettopp

Maria Mena (34) legger aldri noe imellom. Ei heller her, i det som er del én av hennes åttende studioalbum. Tittelen sier sitt: They Never Leave Their Wives. I presseskrivet står det også en beskrivelse av tematikken: «Deler av dette albumet er et f**k you til dem som velger løgn fremfor ærlighet.»

Og i en forklarende seanse for norsk presse nylig, la hun til følgende: «... jeg var nødt til å gi slipp på en person, på en skam. Denne platen handler om å være den andre kvinnen.»