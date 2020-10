Benedict Cumberbatch er Doctor Strange i den nye «Spider-Man»-filmen

Går inn i en mentorrolle for superhelten.

Benedict Cumberbatch skal spille Doctor Strange i den kommende «Spider-Man»-filmen. Tom Holland spiller Peter Parker, mannen bak masken.

Doctor Who glir inn i en eldre mentorrolle for Spider-Man. Tony Stark/Iron-Man (Robert Downey Jr.) hadde samme rolle i Spider-Man: Homecoming i 2017. Nick Fury (Samuel L. Jackson) var mentor i Spider-Man: Far From Home i fjor.