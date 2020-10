Trine Skei Grande (V) tar betent debatt fra Kunsthøgskolen til Stortinget: – Ekstra alvorlig for ytringsfriheten

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) deler en bekymring for den frie debatten i akademia.

12 minutter siden

– Vi får mange tilbakemeldinger om at folk på Kunsthøgskolen ikke tør å si ifra, sier Trine Skei Grande.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har vært preget av en polarisert debatt de siste månedene. Noen hevder skolen er gjennomsyret av rasisme og sexisme og vil endre blant annet pensum. Andre mener at forsøket på å forandre skolen, er å gjøre skolen til et politisk verktøy – men at de ikke kan ytre seg fritt om dette.