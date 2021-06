Filmanmeldelse: Sjelden har en dysfunksjonell familie blitt skildret så oppløftende

Kanskje ikke siden Jane Campions «Sweetie» har vi sett en like forfriskende regidebut fra «down under».

Eliza Scanlen, som noen vil huske fra «Sharp Objects» og «Little Women», får her sitt store kunstneriske gjennombrudd. Foto: Europafilm

Kjetil Lismoen

6 minutter siden

Denne vesle australske filmen av regidebutant Shannon Murphy har måttet vente i to år på kinopremiere. Den skapte helt fortjent oppsikt under filmfestivalen i Venezia i 2019 for Murphys djerve vri på den klassiske oppveksthistorien. Vi har sett mange skildringer av dysfunksjonelle familier på film, men ingen helt som denne. Det skyldes Murphys evne til å finne overraskende visuelle innganger og et førsteklasses skuespillerensemble.

Ben Mendelsohn er godt kjent fra før, for sin rolle i serien Bloodline. Han er som forventet utmerket som nevrotisk pater familias. Men det er først og fremst Eliza Scanlen og Toby Wallace som tilfører filmen et element av noe oppsiktsvekkende og forfriskende. De fortolker to einstøinger som på hver sin måte sitter fast i sin isolasjon. Hun som kreftsyk tenåring, han som hjemløs narkoman. De møtes en dag helt tilfeldig på t-banen. Det er praktisk talt som om en dør til en ny verden åpner seg for dem.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn