Sløseriobudmannen skaper splid i Kulturrådet

Kulturrådet fjernet podkastklipp der Sløseriombudsmannen kritiserte en navngitt kunster. – Det ble for slapt, sier direktør Kristin Danielsen.

Direktør Kristin Danielsen ser det som sin oppgave å delta i debatten rundt Sløseriombudsmannen. Men hun lurer på om han kanskje vies litt for mye oppmerksomhet. Foto: Morten Uglum

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

Nå nettopp

Hvert år deler Kulturrådet ut én milliard kroner til kunst og kultur. En av kulturstøttens sterkeste kritikere sto nylig frem som Are Søberg. Ved hjelp av Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen argumenterer han for at kulturstøtten er bortkastet.

Særlig små klipp av scenekunst med innslag av avføring og absurde bevegelser har fått stor spredning. Flere mener måten han latterliggjør enkeltkunstnere på, gjør det vanskeligere for kunstnere å ytre seg. Dermed er han også tema i en større debatt om kunstneres ytringsfrihet. I slike sammenhenger er det Kulturrådets ansvar å komme på banen, forteller direktør Kristin Danielsen.