TV-anmeldelse: Håper fremtiden ikke blir like kjedelig som denne serien

Tribes of Europa forsøker å skremme oss med et fremtidig Europa i voldelig kaos. Mest av alt håper jeg fremtiden ikke blir så kjedelig.

Emilio Sakraya spiller Kiano, et av tre søsken som spres for alle vinder i den tyske science fiction-serien «Tribes of Europa». Foto: Gordon Timpen

Fakta Tribes of Europa Netflix, 6 episoder. Regi: Philip Koch, Florian Baxmeyer. Med: Henriette Confurius, Oliver Masucci, David Ali Rashed, Emilio Sakraya, Melika Foroutan, Alain Blazevic. Tyskland. Science fiction. Vis mer

Tyske serieprodusenter har fått et ordentlig oppsving de siste årene. Das Boot har levert solid krigsdrama i to sesonger. Dark ble et moderne science fiction-mesterverk. How to sell drugs online fast serverte kostelig narkohumor. Babylon Berlin er flamboyant mellomkrigsfantasi av mørkeste sort. Gladbeck leverte den beste mediekritikken du finner i NRKs strømmetilbud. Und so weiter, und so weiter.

Tribes of Europa føyer seg ikke inn i denne litt overraskende nye tyske kvalitetstradisjonen. I stedet for å ta tysk TV videre inn i fremtiden, representerer den det som ofte var galt med tyske serieproduksjoner for bare kort tid siden.