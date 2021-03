Dagens quiz mandag 15. mars 2021

1. Hvilken Monica er aktuell med romanen Mine venner?

2. Hva slags museum finnes blant annet i Paris, Vallaruis og Antibes i Frankrike, samt Malaga og Barcelona i Spania?

3. Hvilke farger har Romanias flagg?

4. Hvor på kroppen finner vi falangene?

5. Hvor mange meter er 1000 mil?

6. Hvor mange grisekull føder en norsk purke vanligvis i løpet av et år?

7. Hvilket organ rammes av sykdommen ulcerøs kolitt?

8. Hvor gammel var Jeanne d’Arc da hun ble brent på bålet?

9. To øystater ble med i EU i 2004. Hvilke?

10. Hvem har rekorden i antall kamper for det norske herrelandslaget i fotball?

1. Monica Isakstuen.

2. Picasso-museum.

3. Blå, gul og rød.

4. I tærne og fingrene (falangene er knoklene)

5. 10 millioner meter.

6. To.

7. Tykktarmen.

8. 19 år.

9. Kypros og Malta.

10. John Arne Riise.