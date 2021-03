En dårlig følelse har satt seg i skuespiller Geir Kvarme: – Ingen forventer noe av oss

Optimismen som kom i januar, er borte. Så langt har 2021 vært en stor skuffelse for et kulturliv som vil bety noe for folk.

Skuespiller Geir Kvarme er redd teater nå blir sett på som «samfunnets kakepynt». Han tørster etter å bli betraktet som en ressurs igjen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

41 minutter siden

En dårlig følelse har satt seg i skuespiller Geir Kvarme.

– Uten publikum oppleves det meningsløst å vie livet sitt til teateret. Det er en deprimerende og energitappende tilstand, sier Kvarme.