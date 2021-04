Dagens quiz mandag 12. april

I hvilket tiår sto Det kongelige slott i Oslo ferdig?

Foto: Erik Johansen, NTB

Én time siden



1. Hva kalles en metode der man ikke bare dreper alle bakterier, men også alle bakteriesporer?

2. Hvem hadde suksess med sanger som «Saving All My Love for You» og «Where Do Broken Hearts Go» på 1980-tallet?