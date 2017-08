Byens nyeste scene starter med dokumentarteater om foreldres fravær og au pairers nærvær. Interessant, men lite berørende.

1 2 3 4 5 6 Jeg er ikke her

For få uker siden kom de første gravemaskinene til Hausmaniatomten for å rydde plass til Vega Scene. Her skal det vises kvalitetsfilm og spilles dokumentarteater, en kulturell oase blant nye leiligheter og gamle husokkupanter.

Men allerede tirsdag, over ett år før åpningen, hadde Vega Scene sin første premiere: Jeg er ikke her av Henriette Vedel.

Foreldre på catwalken

Forestillingen ble spilt i Hvelvet på Sentralen, et langt og klamt lokale, med Even Børsums catwalkscenografi bare centimeter fra publikums føtter.

På catwalken dukker foreldre og au pair’er opp av luker. Vertsmoren, en forrykende Petter Winther med barokkparykk, legger kabal med au pair som eneste løsning. Et ungt og trøtt par strever med å få tid til barn, hverandre og jobben i den klisjétunge tidsklemma. Au pairen fra Filippinene reiser til Norge fullt av pågangsmot, men blir spist opp av savnet av egen sønn hjemme.

Jeg er ikke her er en mosaikk av stemmer, dialekter, foreldre og au pairer. Noen følger vi gjennom forestillingen, andre forsvinner ned i luken før vi har skjønt hvem de er. Alle snakker som transkriberte intervjuer. Øh, æh, avbrutte setninger. Ikke avsluttede historielinjer.

Treffer ikke i magen

Dramatiker Henriette Vedel har basert teksten på intervjuer med foreldre og au pairer, men det er uklart om dette er direkte sitater fra intervjuene eller om hun bare etteraper virkeligheten.

Dette er en teaterform som både hun og folkene bak Vega Scene, Katinka Rydin Berge og Hege Aga Edelsteen, har spesialisert seg på. Men i Jeg er ikke her blir de små monologene ensformige og lite dramatiske. Flere av stemmene er relevante i debatten, men få treffer publikum i magen.

Birgit Solhaug/Vega Scene

Løsning: Parykk

Regissør Rydin Berge behandler den litt flate teksten med morsomme parykker, kryssklipping av tekst og kjappe rollebytter. Det fungerer bare delvis. For vi trenger personer å bli kjent med og glad i, selv om de har tøysete parykk og rar engelskaksent. Vi må føle au pair-problematikken like mye som vi forstår den.

I Jeg er ikke her sliter jeg med å henge med på hva parene egentlig krangler om, og om au pair-karakteren er ufrivillig eller frivillig komisk. Jeg er heller ikke sikker på om det som fremføres er 100 prosent dokumentarisk. Stykket har i det hele tatt en uklar kontrakt med publikum.

Fakta: Jeg er ikke her Av Henriette Vedel

Spilles på Sentralen

Produsert av: Vega Scene

Regi: Katinka Rydin Berge

Scenografi: Even Børsum

Musikk: Martin Horntveth

Med: Line Heie Hallem, Petter Winther, Hilde Olausson, Nils Johnson og Hege Aga Edelsteen, samt tre sølvgutter.

Mamma som tåkefyrste

Men forestillingen har flere kvaliteter. Den spilles med overskudd, har interessant tematikk og i tillegg et par virkelig fine scener. Min favoritt er Line Heie Hallems småbarnsmor som vil ha au pair for å ha mer tid til ungene, et argument fremført med et tåkepratspråk en norsk valgkamp verdig.

Scenen er lagt inn i en slags jobbdans, med farens presentasjon på den ene siden av rommet og morens rapportskriving i den andre. Scene, spill og dialog går opp i en høyere enhet.

Birgit Solhaug/Vega Scene

Vær krassere neste gang

I bakgrunnen murrer Martin Horntvedts musikk, melodiøs og myk, men samtidig truende. Kanskje er det tiden som truer. Kanskje er det jobben, eller kanskje at man egentlig ikke vil hjem.

Hvorfor velger vi å være borte fremfor å være hjemme? Er det samfunnsstrukturen eller et personlig valg? Og i så fall: Hva gjør at vi ikke vil hjem? Dette er private og politiske spørsmål som Jeg er ikke her skygger unna.

Jeg håper de neste forestillingene til Vega Scene både går dypere inn i oss – og har en krassere analyse av samfunnet.