Derfor vurderer Karpe å gå fra hverandre

Karpe har «rundet spillet» som popstjerner i Norge. Er det mer å hente for to norske rappere? I prosjektet «Omar Sheriff» er det ingen grenser. Det blir kanskje deres siste.

Når du sjofer (ser på) Karpe, sjofer du tronen, skriver de i sin nyeste utgivelse. – Det er mer et sjangertrekk enn sånn det føles virkeligheten. Man har alltid utfordringer man ikke kommer på toppen av, sier Chirag Rashmikant Patel (37).

28. jan. 2022 05:43 Sist oppdatert nå nettopp

De var to unge menn, som strakte seg etter idolene sine. Det var musikkvideoer på strender. Enkle metaforer. Motstand var «regnvær». «Han har sminke på seg».

Nå er de to voksne menn, som forsøker å overgå seg selv igjen. Kanskje er det nok nå, vedkjenner de. Kanskje blir albumet «Omar Sheriff» deres siste utgivelse. Albumet med et tilhørende filmunivers der de drømmer seg bort i en sci-fi-verden. Med referanser så smale at de har slitt med å henge med på hverandres tekstlinjer i studio.