Nå kan du brette mobilen din. Men hva er vitsen?

For første gang kan du velge mellom en stutt og tykk eller en lang og smal mobil. Problemet er at bruken er den samme gamle.

Nå nettopp

To år har gått siden jeg prøvde de første brettbare mobilene fra Huawei og Samsung. Da var jeg ganske overbevist om at dette måtte være fremtiden for alle mobiler. De tilbyr jo dobbelt så stor skjerm på halvparten av plassen.