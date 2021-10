Wes Anderson briljerer og skuffer med «The French Dispatch»

Godgutten Anderson med en vanvittig lekker, men tom film.

Erlend Loe Bokanmelder og forfatter

6 minutter siden

Jeg setter Wes Andersons filmer så høyt at jeg møtte opp en uke for tidlig til pressevisningen av The French Dispatch. Jeg stusset riktignok litt på at det var så få andre i salen, men tenkte ikke mer over det før Petter kanin hopper hjemmefra rullet over lerretet.

En uke senere var jeg på plass igjen, like forventningsfull og spent, og med så mye god vilje at Wes nesten måtte skuffe meg med overlegg for at jeg skulle klare å oppdage det.

