Raja straffer ikke kulturen for overskudd: – På tide å stoppe pengekranen, sier Listhaug

Abid Raja (V) lot kulturinstitusjoner beholde overskudd fra koronaen. Han synes Sylvi Listhaugs (Frp) reaksjon på det er uverdig.

Teatre, museer og scener får beholde store overskudd etter koronaen. Sylvi Listhaug (Frp) mener pengene burde gått til andre ting.

12. okt. 2021 23:46 Sist oppdatert 7 minutter siden

Til tross for korona og krisetider gikk en del statsstøttede kulturaktører med saftige overskudd i fjor. Pengene kommer i stor grad fra staten. Det er stor uenighet om hva skal skje med overskuddene i kulturlivet.

Man bør kutte i statsstøtten tilsvarende overskuddene, mente Sylvi Listhaug (Frp) tidligere i år.

Også Nasjonalmuseet har gått i kraftig overskudd. Det stammer fra statsstøtte som er til overs fordi åpningen av de nye museet ble utsatt.

Tirsdag ble det klart at overskuddene ikke har påvirket neste års kulturbudsjett. Dette provoserer Listhaug. Hun vil bruke disse pengene på sine kjernesaker, som helse, eldreomsorg og vei.

– Samtidig som regjeringen ødsler millioner til kulturaktører som har skodd seg godt på koronakrisen, har de ikke penger igjen til å gjøre grep som monner for de viktigste oppgavene, sier hun.

– Skulle bare mangle

Avtroppende kulturminister Abid Raja (V) reagerer sterkt på Listhaugs uttalelse.

– Jeg synes det er uverdig. Det er trist at hun ikke ser verdien av å ta vare på kulturen vår. Hun som trekker frem norsk kultur når hun snakker om innvandring, sier han.

De 50 største kulturinstitusjonene gikk med nesten 200 millioner i overskudd i 2020. Det viser en oversikt som Aftenposten laget i mai. Dette er noen av årsakene:

De får mesteparten av inntektene sine fra statsstøtte, som de fikk beholde.

I tillegg har regjeringen gitt dem til sammen 168 millioner kroner i ekstra koronatilskudd.

Kostnadene ved drift er så store at det lønner seg å holde stengt. 145 millioner ble spart på lønn og pensjon. Mange sparte på å permittere under første smittebølge.

– Jeg vil ikke straffe disse institusjonene. Nå kan de raskt komme på beina igjen med tilbud til publikum, sier Raja.

Han blir erstattet av en ny kulturminister denne uken. Da må en ny, rødgrønn regjering ta stilling til samme spørsmål.

– Det skulle bare mangle at de ikke kuttes etter koronaen. Ingen av dem har noen økonomi å skryte av, sier Anette Trettebergstuen.

Hun er kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og favoritt til å overta kulturministerposten. Trettebergstuen sier den nye regjeringen må komme tilbake til detaljene i saken senere.

Forventer mer pengebruk

– Frp vil stoppe sløsingen og bygge Norge. Da er det på tide å stoppe pengekranen til kulturlivet, sier Sylvi Listhaug.

Riktignok blir kulturbudsjettet lavere i 2022. Det synker med 1,2 milliarder kroner fra 2021. Dette er en ventet korrigering etter koronaen. Kulturbudsjettet i fjor økte med 19 prosent på grunn av koronastøtte.

– Ser vi bort fra koronapengene, er budsjettet vårt fortsatt 810 millioner høyere enn i fjor. Det er en solid satsing, sier Raja.

De rødgrønne partiene har varslet at de generelt ønsker mer penger til kultur enn Solberg-regjeringen. De mener eksempelvis at avbyråkratiseringsreformen har «sulteforet» kulturlivet.

Den nye regjeringen har mulighet til å gjøre endringer i budsjettet allerede i høst. Så kan de gjøre større endringer i revidert nasjonalbudsjett til våren.

I Oslo kommune har SV vært med på å kreve tilbake overskudd fra Oslo Nye Teater. Partiet blir trolig budsjettpartiet for Ap og Sp fremover. SVs kulturpolitiske talsperson mente dette var «rimelig og fornuftig».

– Det kan det være for de statlige institusjonene også, men vi må se på hvert enkelt tilfelle. Det kan være forskjeller som ikke synes i regnskapene, sa Freddy André Øvstegård.

Refser Nasjonalmuseets ekstramillioner

Listhaug mener situasjonen på Nasjonalmuseet viser at regjeringen prioriterer dårlig. Selv om museet venter på nytt museumsbygg og holder stengt, har de fått rekordsummer i driftstilskudd. Dermed har sparekontoen deres vokst med 350 statlige millioner de siste to årene, skrev Aftenposten nylig.

Heller ikke dette får konsekvenser på statsbudsjettet, der museet får samme sum som sist. Den er på 881,4 millioner kroner.

Museet har forklart at de stadige utsettelsene vil koste museet penger, og at flere regninger er utsatt. Dermed blir det opp til neste regjering å bestemme hva som skal skje med pengene, har Raja konkludert.

På andre siden av fjellet er Petter Snare provosert over forskjellsbehandling. Han er direktør på kunstmuseet Kode i Bergen. De er nest størst i landet og mottar drøyt 5 prosent av støtten som Nasjonalmuseet gjør. Han påpeker at de vil slite med likviditeten i mars, altså at de har for lite penger på bok.

– Da er det kroken på døren dersom budsjettet ikke endres, sier han.

Derfor har han bedt om en økning på 50 millioner kroner fordelt over flere år. Det fikk han ikke. Nå ber han om hjelp fra den neste regjering.

– Vi har brukt muskler på å sørge for at Kode kom seg gjennom krisen. Så forstår jeg at Snare vil ha mer, men dette er det jeg har fått til denne gangen. Hvis han får mer av den neste regjeringen, er det ingenting som vil glede meg mer, sier Raja.

Kode-direktør Petter Snare (t.v.) er en av de som ikke er fornøyd med budsjettet. Her med avtroppende kulturminister Abid Raja og fiolinist Arve Tellefsen i mai.

Risiko for dårlig salg i 2022

Også for Operaen er støtten tilbake til normalen. De hadde søkt om 38 millioner mer enn de fikk, forteller Kenneth Fredstie. Han er markeds- og kommunikasjonsdirektør.

– Vi signaliserte en risiko for at de høye egeninntektene Operaen hadde før pandemien ikke var tilbake allerede i 2022, sier han.

Søknaden ble riktignok sendt i våres. Da var Operaen stengt for publikum. Nå synes Fredstie det er vanskelig å spå hvordan salget skal gå i 2022.

Uansett ser regnskapene bedre ut nå enn de gjorde før pandemien. Til tross for over 100 millioner i tapte inntekter, gikk driften omtrent i null. Sparte lønnsutgifter og koronastøtte på 18 millioner bidro til det.

I tillegg sparte Operaen flerfoldige millioner på uventet lave pensjonsutgifter. Resultatet ble et uvanlig overskudd på 45 millioner i 2020. Pengene går til å bedre egenkapitalen, som har vært negativ i mange år.