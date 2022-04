Lanserer over 70 gratis TV-kanaler til alle: – Skal ligne på kanalpakken du hadde for ti år siden

18. mai åpner Pluto TV i nesten alle norske hjem. Alt du må betale med, er din egen tid. Gidder du?

Kjempen Paramount står bak den kommende norske strømmetjenesten Pluto TV. Her er alt gratis – med en liten hake.

Nå nettopp

Strømmetjenester koster mer enn mange av oss er villige til å betale. Som Aftenposten nylig skrev, sier nordmenn opp flere strømmetjenester enn noen andre. Netflix globalt mister abonnenter for første gang på et tiår.

Norske strømmeleverandører som TV 2 og Discovery+ har derfor lansert reklamefinansierte pakker. Slik blir abonnementet typisk 30–40 kroner rimeligere hver måned. Disney+ har varslet at de vil tilby en redusert månedspris for reklameseerne. Siste nytt er at også Netflix kommer med en slik pakke i løpet av året.