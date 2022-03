Ordningen som tok dem opp og frem, er borte. Nå vil Oscar-kandidatene snu opp ned på filmpolitikken.

«Verdens verste menneske» har fått maksimalt med offentlig støtte. Folket bak den Oscar-aktuelle filmen mener likevel at staten må ta bedre vare på eliten i norsk film.

Gjengen fra filmen «Verdens verste menneske» var onsdag på velkomstfest i den norske villaen «Rockstar house» i Hollywood. Natt til mandag (norsk tid) kan de vinne Oscar. Fra venstre: Fotograf Kasper Tuxen, produsent Andrea Ottmar, produsent Thomas Robsahm, manusforfatter Eskil Vogt, skuespiller Anders Danielsen Lie, skuespiller Renate Reinsve og regissør Joachim Trier.

LOS ANGELES (Aftenposten): I den «norske» villaen i Hollywood er det fullt av viktige folk fra filmbransjen denne uken. Målet er å finansiere mer norsk film med amerikanske penger. Det er Norsk filminstitutt (NFI) som inviterer. Trekkplasteret er suksessen til «Verdens verste menneske». Natt til mandag kan den vinne Oscar i to kategorier.

Mange her anser filmen som et bevis på at norsk filmpolitikk fungerer. Norge er lite og billettinntektene strekker ikke til. Uten støtte er det umulig å lage filmer som konkurrerer internasjonalt. NFI har finansiert halvparten av «Verdens verste menneske».

