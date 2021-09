220 ansatte i kultursektoren ut i streik – forestillinger utgår

Til sammen 220 ansatte innen opera, teater og orkester i Oslo, Bergen og Stavanger tas ut i streik. Partene ble ikke enige natt til fredag.

NTB-Alexander Vestrum og Kenneth Kandolf Haug

3. sep. 2021 08:51 Sist oppdatert 9 minutter siden

Meglingsfristen var ved midnatt natt til fredag, og partene meldte om bruddet rett etter klokken 2.

Ved disse institusjonene tas organiserte ut i streik (antall i parentes):

Den Nationale Scene (28)

Den Norske Opera & Ballett (54)

Det Norske Teatret (25)

Nationaltheatret (2)

Rogaland Teater (19)

Bergen Filharmoniske Orkester (92).

To forestillinger på Operaen er påvirket de nærmeste dagene: Balletten Kylian: One of a kind lørdag er avlyst, og billetter refunderes. Konserten KORK 75 år søndag flyttes til Oslo Konserthus. Det skriver Den Norske Opera & Ballett i en pressemelding.

To andre oppsettinger de nærmeste dagene gjennomføres som planlagt. Publikum med billetter til forestillinger neste uke vil få informasjon så snart operaen vet mer om utviklingen.

Strid om pensjon

Striden står om pensjonsordningene.

– Arbeidsgiverne har i realiteten bedt om denne streiken i mange år. Nå har de fått den, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

– Jeg tror alle i kultursektoren hadde sett frem til å møte publikum igjen. Ikke minst hadde våre medlemmer sett frem til å ha publikum i salen. Når arbeidsgiverne springer fra løftene sine og kaster folk inn i streik, er det under enhver kritikk, supplerer nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Arbeidstagersiden ønsker en hybridpensjon. De mener dette er en «gyllen middelvei» som viderefører viktige kvaliteter i pensjonsordningen de gikk bort fra i 2016.

– Uforståelig

Motparten Spekter beklager på det sterkeste at kulturtilbudet til publikum nå rammes, etter halvannet år med strenge restriksjoner, publikumsbegrensninger, avlysninger og nedstenging.

– Det er uforståelig at LO velger å streike i teatre, orkestre og operaene for å bytte ut Norges beste innskuddspensjonsordning med en ordning som kulturinstitusjonene mener vil være dårligere for de ansatte og frilansere. LOs krav vil i tillegg svekke den økonomiske forutsigbarheten til kulturinstitusjonene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Spekter opplyser at spørsmål om konsekvenser for driften må besvares av de enkelte virksomhetene.

Det er varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 215 medlemmer fra 8. september, og da vil også institusjoner i Kristiansand og Trondheim bli omfattet.