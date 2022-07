Den skeive kunsten fikk nei hos Sporveien: – Blir man støtt, så kan man gå forbi

Reisende stiller seg spørrende til Sporveiens avgjørelse om ikke å stille ut skeiv kunst. – Vi må ta hensyn til at alle muligens ikke er like fordomsfrie som hverken vi eller Aftenposten, kommenterer Sporveien.

Kari Enoksen (59) blir nostalgisk av bildene: – Noe av det minner meg om ungdommen min, med flotte farger og uttrykk. Som en reisende mener hun bildene ikke er noe å la seg provosere av.

15. juli 2022 17:24 Sist oppdatert 21 minutter siden

Den skeive organisasjonen Pride Art fikk avslag på sin søknad om å stille ut skeiv kunst i «Kunstpassasjen». Det er Sporveien som har disse lokalene på Jernbanetorget T-banestasjon.

Sporveien hadde fått se eksempler på potensielle verk til utstillingen. De mente at kunsten kunne tolkes som seksuell og var mer egnet for et voksent publikum. De skrev at de ønsket en «nøytral posisjon, som ikke provoserer eller opprører de reisende.»