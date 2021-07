«Helt Ramm» splitter Humor-Norge: – Om vi fortsetter sånn, vil det ta knekken på norsk humor

– Når folk blir så lett krenket, er det umulig for oss å gjøre jobben vår, sier komiker Yousef Hadaoui. Han er én av flere komikere som reagerer på NRKs beslutning om å avpublisere episoder av «Helt Ramm».

Reaksjonene på avpubliseringen har vært mange og sterke blant norske komikere. Yousef Hadaoui, Shabana Rehman og Ahmed Mamow er blant dem som reagerer.

Nå nettopp

Forrige uke publiserte NRK tre nye episoder av humorprogrammet «Helt Ramm». De kan du ikke lenger se. Tirsdag fjernet NRK nemlig episodene etter kritikk fra blant andre Jenny Huse, en norsk-asiatisk påvirker.

– Jeg blir så sint for at de ikke forstår at dette ikke er greit, og at dette er humor nå til dags. Når NRK gjør dette, legger de opp til at andre kan gjøre narr av det. Karakteren sier «ching chong», og det har jeg alltid blitt gjort narr av, sa Huse til VG før episodene ble fjernet.