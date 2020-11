Klimautslippene kan være over toppen. Pandemien får æren.

Koronaen er en ulykke for oss mennesker. Men for klimaet skaper den kanskje et positivt vendepunkt.

32 minutter siden

Noe positivt har viruset ført med seg. To omfattende prognoser tyder nemlig nå på at pandemien slår svært positivt ut for klimaet. Viruset blir den faktoren som vipper oss over fra tilsynelatende evig utslippsvekst til stadig nye fall i fossile utslipp.

Om prognosene stemmer, da.