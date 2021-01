Ny serie: Vond, sterk og viktig

«It’s a Sin» er et sterkt drama om da hiv/aids-epidemien traff med dødelig kraft på 80-tallet.

Olly Alexander er til daglig vokalist i synthpopbandet Years & Years. I HBO-serien «It’s a Sin» spiller han hovedrollen som den unge homofile festløven Ritchie. Foto: Ben Blackall Foto: HBO Nordic

Vår vurdering:

Fakta It’s a Sin HBO Nordic, fem episoder. Serieskaper: Russell T Davies. Med: Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West. Vis mer

I 1994 vant Tom Hanks Oscar for sin rolle som den aidssyke advokaten Andrew Beckett i Philadelphia. Bruce Springsteen rasket med seg en statuett for beste sang, tittelsporet «Streets of Philadelphia». Det er snart tretti år siden, men fortellingen om hvordan hiv/aids rammet det homofile miljøet over hele verden er fremdeles drama av vondeste sort.

It’s a Sin føyer seg inn i tradisjonen skapt av sterke filmer som Philadelphia og Dallas Buyers Club og strålende serier som Torka aldrig tårar utan handskar og Angels in America.