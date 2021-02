Har tanker rundt en tredje sesong av «Rådebank»

«Rådebank»-produsenten ønsker ifølge Kampanje å lage mer råne-TV for NRK og har «konkrete tanker» for sesong tre.

Dramaserien «Rådebank» følger GT (Odin Waage) i livet som råner på bygda. Sesong to har meldt seg – og blir godt mottatt. Foto: Fenomen / NRK

NTB

6 minutter siden

Seertallene for sesong to av» Rådebank» krysser nå 370.000 seere. Ikke bare er strømmetallene gode: Nå er serien også vist på NRK 3.

– Mens det tok litt tid før publikum oppdaget første sesong av «Rådebank» ser det ut til at det er mange som har ventet på sesong to. I alle aldersgrupper, sier analytiker i NRK, Iacob Christian Prebensen til Kampanje.

Også NRK er fornøyd med hvordan serien er blitt en snakkis, og at det foregår viktige samtaler rundt tematikken som kringkasteren plukker opp via mediene og sosiale medier.

NRK P3-produsent Melike Leblebicioglu uttaler at kanalen er spesielt stolteav den sterke historien som fortelles i sesong to, og sikter til at produsentene ønsket å fortelle en historie fra en machokultur der det ikke er så vanlig å snakke høyt om følelser.

– Vi ville rett og slett sette psykisk helse på dagsorden blant unge menn på bygda, sier Tom Marius Kittilsen, produsent i Fenomen, og forteller at selskapets mailboks er full med henvendelser, blant annet fra unge seere som har kjent seg igjen – og at «Rådebank» har fått dem til å tenke seg om.

Kittilsen vil ikke å røpe hvor mange sesonger serieskaperne ønsker å lage, men sier at de «har konkrete tanker» om en sesong til.