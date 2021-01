Omar sy storspiller som Assane Diop i «Lupin» på Netflix, inspirert av den franske klassikeren Arsène Lupin.

Du kommer langt med jovial sjarm når du er en fransk mestertyv.

Omar Sy spiller Assane Diop i «Lupin», en fransk serie inspirert av bøkene om gentlemanstyven Arsène Lupin. Han bruker store deler av tiden sin til å rømme lekende lett fra politiet. Foto: Emmanuel Guimier

Fakta Lupin Netflix, fem episoder. Skapt og skrevet av: George Kay og François Uzan. Med: Omar Sy, Vincent Londez, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Etan Simon. Vis mer

Det er noe eget med Paris og storslagne krimgåter. Det var ikke tilfeldig at Da Vinci-koden åpnet i Louvre, hvor Robert Langdons jakt på sannheten ble trigget av et mystisk drap. Museet og byen oser tankeflukt, historie og muligheter for de mest vidløftige konspirasjoner.

Tidenes kanskje beste spenningsscene fanget på film er da også lagt til lysets by. De nesten 30 minuttene hvor frekke tyver gjennomfører et juvelran – uten lyd, dialog eller musikk – i klassikeren Rififi kler byens diamantfunklende og rufsete rykte på en ypperlig måte.